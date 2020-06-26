"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии по футболу
26 июня, 2020, 10:30
В 31-м туре чемпионата Англии по футболу лондонский "Челси" победил "Манчестер Сити" со счетом 2: 1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Из-за потери очков "Манчестер Сити" потерял возможность догнать "Ливерпуль", который за 7 туров до конца имеет отрыв в размере 23 очков. Это первое чемпионство "красных" за последние 30 лет и 19 в истории клуба.
Больше национальных титулов только у "Манчестер Юнайтед", "красные" выигрывали чемпионат Англии 20 раз.
В турнирной таблице АПЛ "Челси" идет четвертым и замыкает зону ЛЧ, "Ман Сити" находится на второй строчке.
Чемпионат Англии по футболу
31-й тур
25 июня
"Челси" - "Манчестер Сити" (2: 1)
Голы: Пулишич, 36 Виллиан, 78 (пен.) - де Брюйне, 55
- 5 июня стало известно, что "Ливерпуль" с поддержкой 8,3% является самым популярным клубом английской премьер-лиги.
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