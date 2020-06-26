"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии по футболу

26 июня, 2020, 10:30

В 31-м туре чемпионата Англии по футболу лондонский "Челси" победил "Манчестер Сити" со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Из-за потери очков "Манчестер Сити" потерял возможность догнать "Ливерпуль", который за 7 туров до конца имеет отрыв в размере 23 очков. Это первое чемпионство "красных" за последние 30 лет и 19 в истории клуба.

Больше национальных титулов только у "Манчестер Юнайтед", "красные" выигрывали чемпионат Англии 20 раз.

В турнирной таблице АПЛ "Челси" идет четвертым и замыкает зону ЛЧ, "Ман Сити" находится на второй строчке.

Чемпионат Англии по футболу

31-й тур

25 июня

"Челси" - "Манчестер Сити" (2: 1)

Голы: Пулишич, 36 Виллиан, 78 (пен.) - де Брюйне, 55

5 июня стало известно, что "Ливерпуль" с поддержкой 8,3% является самым популярным клубом английской премьер-лиги.