 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии по футболу

"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии по футболу


фото: Getty Images
В 31-м туре чемпионата Англии по футболу лондонский "Челси" победил "Манчестер Сити" со счетом 2: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Из-за потери очков "Манчестер Сити" потерял возможность догнать "Ливерпуль", который за 7 туров до конца имеет отрыв в размере 23 очков. Это первое чемпионство "красных" за последние 30 лет и 19 в истории клуба.

Больше национальных титулов только у "Манчестер Юнайтед", "красные" выигрывали чемпионат Англии 20 раз.

В турнирной таблице АПЛ "Челси" идет четвертым и замыкает зону ЛЧ, "Ман Сити" находится на второй строчке.

Чемпионат Англии по футболу

31-й тур

25 июня

"Челси" - "Манчестер Сити" (2: 1)

Голы: Пулишич, 36 Виллиан, 78 (пен.) - де Брюйне, 55

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июня, 2020 пятница

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

26 июня, 2020 пятница

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать