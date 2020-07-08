 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Ворскла": букмекеры назвали фаворита финала Кубка Украины

"Динамо" - "Ворскла": букмекеры назвали фаворита финала Кубка Украины


фото: vorskla.com.ua
Букмекерские конторы считают "Динамо" явным фаворитом финала Кубка Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На победу "Ворсклы" букмекеры дают коэффициент 7,5. Шансы "Динамо" оцениваются в 1,37. Также эксперты считают маловероятным, что команды не решат победителя за 90 минут, на ничью в основное время коэффициент 5,30.

Кубок Украины по футболу

Финал

8 июля

"Динамо" - "Ворскла"

Харьков, стадион "Металлист"

Начало в 21:30

Прямая трансляция на телеканалах UA: Первый и "Футбол 1"

  • Напомним, в финале Кубка Украины по футболу киевское "Динамо" сыграет в Харькове против полтавской "Ворсклы", матч начнется в 21:30 .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 июля, 2020 среда

больше новостей

8 июля, 2020 среда

7 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать