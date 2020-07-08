"Динамо" - "Ворскла": букмекеры назвали фаворита финала Кубка Украины
8 июля, 2020, 15:46
Букмекерские конторы считают "Динамо" явным фаворитом финала Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На победу "Ворсклы" букмекеры дают коэффициент 7,5. Шансы "Динамо" оцениваются в 1,37. Также эксперты считают маловероятным, что команды не решат победителя за 90 минут, на ничью в основное время коэффициент 5,30.
Кубок Украины по футболу
Финал
8 июля
"Динамо" - "Ворскла"
Харьков, стадион "Металлист"
Начало в 21:30
Прямая трансляция на телеканалах UA: Первый и "Футбол 1"
- Напомним, в финале Кубка Украины по футболу киевское "Динамо" сыграет в Харькове против полтавской "Ворсклы", матч начнется в 21:30 .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя