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Espreso.tvОбществоПравительство запретило работу ночных клубов после 11 вечера на время карантина

Правительство запретило работу ночных клубов после 11 вечера на время карантина


фото: reuters
Кабмин запретил работу ночных развлекательных заведений после 23:00

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает "РБК-Украина".

Как отметил Ткаченко, другие культурно-развлекательные заведения будут работать с некоторыми ограничениями.

"Вопрос возник по поводу несогласованности многих пунктов, которые принимались относительно ограничений для учреждений культуры и, например, развлекательных ночных клубов. Мы все видим, как они работают ночью, ничто им не мешает", - объяснил решение правительства министр.

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Он добавил, что для театров и кинотеатров существуют ограничения в виде рассадки в шахматном порядке и ограничения в работе до 22 часов.

По словам министра, культурные учреждения смогут работать до 23:00 при определенных ограничениях.

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