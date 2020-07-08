Правительство запретило работу ночных клубов после 11 вечера на время карантина

8 июля, 2020, 15:19

Кабмин запретил работу ночных развлекательных заведений после 23:00

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает "РБК-Украина".

Как отметил Ткаченко, другие культурно-развлекательные заведения будут работать с некоторыми ограничениями.

"Вопрос возник по поводу несогласованности многих пунктов, которые принимались относительно ограничений для учреждений культуры и, например, развлекательных ночных клубов. Мы все видим, как они работают ночью, ничто им не мешает", - объяснил решение правительства министр.

Читайте также: В Киеве анонсировали рейды по ночным клубам, нарушающим карантин

Он добавил, что для театров и кинотеатров существуют ограничения в виде рассадки в шахматном порядке и ограничения в работе до 22 часов.

По словам министра, культурные учреждения смогут работать до 23:00 при определенных ограничениях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb