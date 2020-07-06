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Espreso.tvОбществоГоспотребслужба анонсировала рейды по ночным клубам, нарушающим карантин

Госпотребслужба анонсировала рейды по ночным клубам, нарушающим карантин

В Киеве будут проводить рейды для проверки ночных клубов, которые незаконно работают ночью

Об этом сообщил председатель Госпотребслужбы  Киева Олег Рубан в комментарии для РБК-Украина.

По словам Рубана, проверки будут проводить как днем, так и ночью.

Председатель Госпотребслужбы Киева отметил, что нынешнее ослабление карантина касается заведений общественного питания. Развлекательным заведениям, в частности, караоке и ночным клубам, после 22:00 работать запрещено.

В то же время, в социальных сетях появляются видео и фото ночных гуляний в столичных развлекательных заведениях. Более того, такие заведения на своих страницах публикуют анонсы различных ночных активностей.

"Запрет на работу клубов после 22:00 действует. Разрешили (работать после 22:00, - ред.) только заведениям общественного питания. Мы мониторим эти новости, будет соответствующее реагирование. Рейды и проверки происходят и будут происходить. В том числе ночные рейды" , - подчеркнул Рубан.

 

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