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Espreso.tvОбществоКитай является главной угрозой для США - директор ФБР

Китай является главной угрозой для США - директор ФБР


фото: reuters
Глава американского Федерального бюро расследований Кристофер Рэй назвал Китай крупнейшей долгосрочной угрозой для Соединенных Штатов Америки

Об этом он заявил во время выступления в Институте Гудзона в Вашингтоне, сообщает BBC .

"Шпионаж и кражи, совершенные Китаем, представляют самую большую долгосрочную угрозу для безопасности США", - отметил Рэй.

Директор ФБР заявил, что Китай "прилагает все усилия, чтобы любыми средствами стать единственной мировой сверхдержавой".

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По его словам, ФБР открывает новое "контрразведывательное дело в отношении Китая каждые 10 часов". Рэй добавил, что почти половина из около пяти тысяч дел, которые сейчас ведутся в США, "связаны с Китаем".

Как заявил директор ФБР, Китай ориентируется на китайских граждан, проживающих за рубежом, заставляя их вернуться, используя "шокирующую" тактику.

"Мы говорим о политических конкурентах, диссидентах и критиках, стремящихся разоблачить нарушения Китая в области прав человека", - сказал Рэй.

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