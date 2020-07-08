Ксения Собчак, сотрудники Reuters и оппозиционных СМИ: в России задержали 20 журналистов на акции против ареста советника главы "Роскосмоса"
Как сообщает Медиазона, всего на акции задержаны более 20 человек, среди которых много журналистов.
Сообщается, что среди задержанных - Марианна Беленькая (обозреватель "Коммерсанта"), Галина Сахаревич (бывший сотрудник "Коммерсанта") Никита Гирин (бывший журналист "Новой газеты"), сотрудники "Коммерсанта" Елена Черненко, Кристина Дюрягин и Александр Черных, а также работающая в интернет-издании "Проект" Ольга Чуракова.
Также задержали корреспондента Reuters Полину Никольскую, журналисток Анну Зиброву, Галину Сахаревич и Майю Седову, сотрудницу Transparency International Дарью Бурлакову.
Ранее сообщалось, что 7 июля Москве задержали советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.
Российские власти обвинили его в "работе на НАТО".
До назначения на должность советника Дмитрия Рогозина Сафронов работал в "Коммерсанте", однако уволился оттуда по требованию владельца Алишера Усманова за статьи о председателе Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко.
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