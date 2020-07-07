В Москве задержали советника главы "Роскосмоса" Рогозина: забрасывают "работу на НАТО"
Его подозревают в "работе на НАТО", со ссылкой на ФСБ передают РИА Новости.
"Сафронов, выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, оборону и безопасность РФ, составляющих государственную тайну", - заявили в ведомстве.
В отношении задержанного сотрудника "Роскосмоса" возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
До назначения на должность советника Дмитрия Рогозина Сафронов работал в издании "Коммерсант", однако уволился оттуда по требованию владельца Алишера Усманова из-за статьи о председателе Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко.
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