 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Москве задержали советника главы "Роскосмоса" Рогозина: забрасывают "работу на НАТО"

В Москве задержали советника главы "Роскосмоса" Рогозина: забрасывают "работу на НАТО"


фото: rbc
Во вторник, 7 июля, в Москве задержали советника главы государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, бывшего журналиста издания коммерсанта Ивана Сафронова

Его подозревают в "работе на НАТО", со ссылкой на ФСБ передают РИА Новости.

"Сафронов, выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, оборону и безопасность РФ, составляющих государственную тайну", - заявили в ведомстве.

В отношении задержанного сотрудника "Роскосмоса" возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

До назначения на должность советника Дмитрия Рогозина Сафронов работал в издании "Коммерсант", однако уволился оттуда по требованию владельца Алишера Усманова из-за статьи о председателе Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 июля, 2020 вторник

больше новостей

7 июля, 2020 вторник

6 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать