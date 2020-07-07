В Москве задержали советника главы "Роскосмоса" Рогозина: забрасывают "работу на НАТО"

7 июля, 2020, 13:12

Во вторник, 7 июля, в Москве задержали советника главы государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, бывшего журналиста издания коммерсанта Ивана Сафронова

Его подозревают в "работе на НАТО", со ссылкой на ФСБ передают РИА Новости.

"Сафронов, выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю сведения о военно-техническом сотрудничестве, оборону и безопасность РФ, составляющих государственную тайну", - заявили в ведомстве.

В отношении задержанного сотрудника "Роскосмоса" возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

До назначения на должность советника Дмитрия Рогозина Сафронов работал в издании "Коммерсант", однако уволился оттуда по требованию владельца Алишера Усманова из-за статьи о председателе Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко.