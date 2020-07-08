Двукратный чемпион мира утонул во время подводной охоты в Австралии

8 июля, 2020, 10:46

Двукратный чемпион мира по сноуборду австралиец Алекс Пуллин погиб во время подводной охоты

Об этом сообщает 9news.com.au .

32-летний спортсмен утонул во время подводной охоты на искусственном рифе в районе города Голд-Кост. По данным представителя местной полиции, Пуллина обнаружил другой дайвер.

"У него не было кислородной маски. Видимо, он погружался в одиночку. Там были и другие дайверы, но с ним никого не было", - рассказал представитель полиции.

Медики в течение 45 минут пытались вернуть спортсмена к жизни, но сделать это не удалось.

Алекс Пуллин получил золото в сноуборд-кроссе на чемпионатах мира 2011 и 2013 годов, а также стал бронзовым призером ЧМ-2017. Он был знаменосцем сборной Австралии на Олимпиаде-2014.

8 июля стало известно, что американский гольфист Шон Фредриксон и трое его детей погибли в авиакатастрофе в штате Айдахо.

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