Известный американский спортсмен и трое его детей погибли в авиакатастрофе

8 июля, 2020, 09:40

Американский гольфист Шон Фредриксон и трое его детей погибли в авиакатастрофе в штате Айдахо

Об этом сообщает People в twitter.

Авиакатастрофа с участием двух самолетов произошлао 5 июля над озером Кер-д'Ален в штате Айдахо.

По словам шерифа округа Кутеней, два самолета - Brooks и Cessna 206G - вечером столкнулись, упали в озеро Кер д'Ален и утонули на глубине более 40 м. Из восьми человек, которые находились на бортах, никто не выжил.

В результате аварии погиб 48-летний гольфист Шон Фредриксон и трое его детей: 16-летний Хайден, 15-летняя София и 11-летний Куинн.

Фредриксон выступал в PGA-туре, а также был президентом Тихоокеанского северо-западного отделения PGA (Ассоциации профессиональных игроков в гольф).

PGA Pro Sean Fredrickson and His 3 Kids Among Passengers Killed in Plane Crash Over Idaho Lake https://t.co/UwPcLhYjYE - People (@people) July 7, 2020

Напомним, 6 июля в результате столкновения двух небольших самолетов над озером в американском штате Айдахо погибли восемь человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb