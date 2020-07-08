Американский боксер Лопес заявил, что его раздражает заносчивость Ломаченко

8 июля, 2020, 11:48

Следующий соперник Василия Ломаченко американец Теофимо Лопес заявил, что не считает украинца сильнейшим боксером мира

Об этом сообщает vRINGe .

По словам Лопеса, он не считает Ломаченко лучшим боксером мира независимо от весовой категории и презирает его за самоуверенность.

"Нужно бороться с теми, кого считают лучшими фаны, и побить их. Вот и все. Люди считают, что Ломаченко - лучший в pound-for-pound, но я в это не верю. Я просто выйду в ринг и покажу, что я прав. С кем бы я ни бился дальше, если они считают себя лучшими из лучших, неприкосновенными и богами, то я просто выйду в ринг и заткну их. Учитывая все свои достижения Ломаченко может быть таким, какой он есть. Но есть несколько в этом чувака, что мне не нравится лично. Я просто хочу, чтобы это все услышали", - сказал Лопес.

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе. Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

1 июля стало известно, что Василий Ломаченко встретится с Теофимо Лопесом в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе 19 сентября.

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