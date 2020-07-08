9 областей не готовы ослабить карантин, - МЗ
8 июля, 2020, 13:17
Львовская область снова попала в список регионов, не готовых к ослаблению карантина
Об этом сообщила пресс-служба МЗ.
Не готовы к ослаблению Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривненская, Тернопольская и Харьковская области.
Со вчерашнего дня позволили ослаблять ограничения на Чериговщине, но запретили на Львовщине.
- По состоянию на 9:00 среды, 8 июля, в Украине зафиксировано 50 414 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1 306 - летальные, 23 119 человек выздоровели.
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