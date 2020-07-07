Задержание татар в Крыму: МИД выразил протест
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Такие действия РФ являются продолжением репрессивных практик, направленных против граждан Украины оккупированного Крыма, которые стремятся в полной мере реализовать принадлежащие им права человека и основные свободы. То, что является нормой для Украины и других демократических государств, на территории оккупированного Крыма расценивается государством-оккупантом как угроза и террористическая деятельность. Более того, целенаправленные обыски в домах крымчан, исповедующих ислам, свидетельствуют о преследовании по религиозному признаку", - говорится в заявлении министерства.
Ведомство требует от РФ выполнения своих международно-правовых обязательств как государства-оккупанта, что предусматривает, в частности, прекращения репрессий против местного населения полуострова.
Украинские дипломаты призвали международное сообщество продолжать активно выступать в защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и усиливать давление на РФ.
- 7 июля Федеральная служба безопасности Российской Федерации провела обыски и задержала шестерых крымских татар по подозрению участия в организации "Хизб ут-Тахрир".
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