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Espreso.tvОбществоЗадержанных в аэропорту Афин украинцев не депортируют, - Кулеба

Задержанных в аэропорту Афин украинцев не депортируют, - Кулеба

К украинцам, которых не пустили в Грецию и задержали в аэропорту, не применят процедуру депортации

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает ЕП .

"Достигнута договоренность, что депортации они не получат. Консулы при вылете будут лично контролировать, чтобы именно так все произошло", - сообщил министр.

Применение депортации грозило бы дальнейшей многолетней запретом на въезд в Евросоюз.

  • Граждане Украины, которые в субботу не пустили в Грецию, провели вторую ночь в полицейском изоляторе в аэропорту Афин.
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