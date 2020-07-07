Задержанных в аэропорту Афин украинцев не депортируют, - Кулеба

7 июля, 2020, 11:07

К украинцам, которых не пустили в Грецию и задержали в аэропорту, не применят процедуру депортации

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает ЕП .

"Достигнута договоренность, что депортации они не получат. Консулы при вылете будут лично контролировать, чтобы именно так все произошло", - сообщил министр.

Применение депортации грозило бы дальнейшей многолетней запретом на въезд в Евросоюз.