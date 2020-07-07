Задержанных в аэропорту Афин украинцев не депортируют, - Кулеба
7 июля, 2020, 11:07
К украинцам, которых не пустили в Грецию и задержали в аэропорту, не применят процедуру депортации
Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает ЕП .
"Достигнута договоренность, что депортации они не получат. Консулы при вылете будут лично контролировать, чтобы именно так все произошло", - сообщил министр.
Применение депортации грозило бы дальнейшей многолетней запретом на въезд в Евросоюз.
- Граждане Украины, которые в субботу не пустили в Грецию, провели вторую ночь в полицейском изоляторе в аэропорту Афин.
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