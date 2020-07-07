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Espreso.tvОперація об'єднаних силЗа сутки на Донбассе уничтожено восемь оккупантов, - пресс-центр ООС

За сутки на Донбассе уничтожено восемь оккупантов, - пресс-центр ООС

По данным украинской разведки, за 6 июля украинские военные метким огнем уничтожили блиндаж, 8 солдат и две самоходные артиллерийские установки российских оккупационных войск

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

За минувшие сутки в результате подавления обстрелов российских оккупационных войск, украинские военнослужащие ликвидировали 8 боевиков. Еще одного из них были ранены.

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"Благодаря умелым и решительным действиям наших воинов были уничтожены один блиндаж и две самоходные артиллерийские установки захватчиков, которые находились на огневых позициях противника с существенным нарушением линии отвода согласно Меморандуму и Комплексом мероприятий по выполнению Минских договоренностей. Агрессия противника была подавлена, моральный дух сломлен - в подразделениях оккупационных войск РФ морально-психологическое состояние резко ухудшилось ", - говорится в сообщении.

 

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