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Espreso.tvОбществоВ зоне ООС за неделю войска ликвидировали 13 оккупантов, - штаб

В зоне ООС за неделю войска ликвидировали 13 оккупантов, - штаб


фото: pressjfo.news
В штабе Операции объединенных сил рассказали о потерях оккупантов с 29 июня по 5 июля

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск составили: погибших - 13 человек; ранеными и травмированными - 15 человек.
Кроме того, военными уничтожено один автоматический станковый гранатомет противника. Также враг потерял пост радиоэлектронной разведки, отдельный узел связи и автомобиль УРАЛ.

"В подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Все чаще встречаются случаи употребления алкоголя и наркотиков. Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения военнослужащие теряют свое штатное оружие, устраивают массовые драки, в которых есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

Количество желающих, которые приезжают воевать за псевдореспублики с РФ, уменьшается. Полным ходом идет агитация местного населения пополнить ряды оккупантов за 15 тыс. рублей в месяц.

 

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