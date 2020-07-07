Вопрос исключительно политической окраски, - Вениславский о рассмотрении языкового закона в КСУ

7 июля, 2020, 22:04

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что вопрос языкового закона имеет исключительно политическую окраску

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV.

"Я думаю, что абсолютно правы те эксперты, которые уже сегодня говорили, что этот вопрос имеет исключительно политическую окраску и это чисто спекулятивные игрища вокруг языкового вопроса, которые, к сожалению, всегда возникают накануне избирательных процессов и разъединяют страну. Что касается судебного разбирательства, которое сегодня началось и продолжится в четверг, то я хочу обратить внимание, что речь идет об определенном искусственном привязывании закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного к нарушению прав национальных меньшинств коренных народов, потому что закон, который оспаривается - никоим образом не имеет предмета своего регулирования, правовой статус языко национально-этнических сообществ коренных народов, поскольку его целью является обеспечение функционирования украинского языка как государственного ", - сказал нардеп.

Он отметил, что никакого нарушения на самом деле нет. И в суде не было приведено аргументов относительно дискриминации русского языка.

7 июля Конституционный суд рассматривал закон о языке относительно соответствия Конституции Украины

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