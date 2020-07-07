Конституционный суд начал рассмотрение закона о языке. ПРЯМОЙ ЭФИР

7 июля, 2020, 10:04

Смотрите с 10:00

Телеканал "Эспрессо" вживую транслирует рассмотрение Конституционным судом дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в форме устного производства (открытая часть пленарного заседания).

Авторы представления настаивают на неконституционности оспариваемого закона, поскольку он "направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам".

Кроме того, нардепы считают, что языковой закон нарушает конституционные права граждан на использование и защиту родного языка, развитие языковой самобытности коренных народов и национальных меньшинств Украины, а также сужает содержание и объем существующих прав и свобод.

Также авторы представления считают, что закон был принят с нарушениями конституционной процедуры, "ставит под угрозу применения такого неотъемлемого элемента принципа верховенства права как принцип правовой определенности".

По мнению народного депутата от "Европейской солидарности" Николая Княжицкого - то, что в представлении 51 парламентария настаивают на ограничении прав русскоязычных граждан Украины, "является полным абсурдом, потому что закон не касается языков национальных меньшинств. Он говорит о защите государственного языка ".

Секретарь СНБО Алексей Данилов завил, что единственным государственным языком в Украине должен быть украинский , а второй язык, который будет изучаться с детского сада, должен быть английским.

По мнению нардепа от "ЕС" Олега Синютки, "атака на язык - это российская стратегия по уничтожению украинцев".

*