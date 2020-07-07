В УАФ назвали дату и место матча Украина - Польша

7 июля, 2020, 09:15

Сборные Украины и Польши по футболу встретятся в товарищеском матче 11 ноября в Хожуве

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола .

Отмечается, что 11 ноября 2020 в Хожуве на Силезском стадионе национальная сборная Украины проведет товарищеский матч с Польшей. Встреча начнется в 21.45 по киевскому времени.

Эта игра была запланирована на 31 марта, но из-за пандемии COVID-19 она была перенесена.

Через несколько дней после встречи с Польшей сборная Украины проведет два выездных матча в рамках Лиги наций - 14 ноября команда Шевченко встретится с Германией, а 17 ноября - со Швейцарией.

Напомним, 30 июня стало известно, что сборная Украины по футболу может провести товарищеские матчи против Франции и Польши осенью 2020 года.

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