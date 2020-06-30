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Espreso.tvСпортСтали известны новые даты матчей сборной Украины против Франции и Польши

Стали известны новые даты матчей сборной Украины против Франции и Польши


фото: facebook.com/fcdynamoua
Сборная Украины по футболу может провести товарищеские матчи против Франции и Польши осенью 2020 года

Об этом сообщает SportArena.

По информации издания, в случае успешных переговоров, товарищеский матч против Франции состоится 7 октября, а встреча с Польшей - 11 ноября.

Команда Андрея Шевченко должна была встретиться с французами и поляками весной, однако матчи перенесли из-за пандемии коронавируса.

Позже на 2021 год перенесли финальную часть Евро-2020, к которой готовилась украинская сборная.

На Евро-2020 Украина сыграет в группе С с Нидерландами и Австрией. Третий соперник определится после плей-офф Лиги наций, матчи которого были перенесены с марта на октябрь-ноябрь нынешнего года.

В группе С, 13 июня 2021 года Украина сыграет с Нидерландами, а 21 июня встретится с Австрией. С еще одним соперником, который определится позже, команда Андрея Шевченко проведет встречу 17 июня.

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