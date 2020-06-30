Стали известны новые даты матчей сборной Украины против Франции и Польши
Об этом сообщает SportArena.
По информации издания, в случае успешных переговоров, товарищеский матч против Франции состоится 7 октября, а встреча с Польшей - 11 ноября.
Команда Андрея Шевченко должна была встретиться с французами и поляками весной, однако матчи перенесли из-за пандемии коронавируса.
Позже на 2021 год перенесли финальную часть Евро-2020, к которой готовилась украинская сборная.
На Евро-2020 Украина сыграет в группе С с Нидерландами и Австрией. Третий соперник определится после плей-офф Лиги наций, матчи которого были перенесены с марта на октябрь-ноябрь нынешнего года.
В группе С, 13 июня 2021 года Украина сыграет с Нидерландами, а 21 июня встретится с Австрией. С еще одним соперником, который определится позже, команда Андрея Шевченко проведет встречу 17 июня.
- Напомним, 7 июня главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко продлил контракт с национальной командой до 2022 года.
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