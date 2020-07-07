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Espreso.tvМирВ столице Канады ввели масочный режим в помещениях

В столице Канады ввели масочный режим в помещениях

Вход во все закрытые помещения Оттавы (Канада) с 7 июля разрешается только при использовании маски

Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Оттавы.

"Каждый владелец закрытого общественного пространства должен принять правило, гарантирующее, что ни одному члену общественности не будет разрешено зайти или оставаться в помещении, если он или она не будет носить маску таким образом, что закрывать нос, рот и подбородок", - говорится в сообщении.

Поэтому с 7 июля вход во все помещения Оттавы разрешается только при наличии маски.

Отмечается, что использование маски будет оставаться необязательным для определенных категорий граждан, в частности детей и людей с затрудненным дыханием.

Сообщается, что принуждение к соблюдению новых правил должно происходить "чистосердечно" и служить преимущественно "как средство просвещения населения по использованию масок в общественных местах".

"От одного человека не должно требоваться подтверждение права на исключение из правил о масках", - говорится в сообщении.

Собственники помещений также должны установить дезинфекторы для рук у входа и выхода.

  • Канада до 31 июля продлила запрет на въезд в страну для большинства категорий иностранных граждан.

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