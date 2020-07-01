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Espreso.tvОбществоКанада продлила запрет на въезд до 31 июля

Канада продлила запрет на въезд до 31 июля


фото: reuters
Канада до 31 июля продлила запрет на въезд в страну для большинства категорий иностранных граждан

Об этом говорится в заявлении представителя Агентства пограничной службы Канады Ребекки Пурди, сообщает CBC .

Запрет не распространяется на постоянных резидентов Канады и дипломатов. Пересечение границы Канады также разрешен граждан США, но только при условии критической необходимости.

Исключения также составляют дипломаты, ближайшие родственники граждан страны, а также некоторые категории сезонных работников и иностранных студентов.

По последним данным, в Канаде 103344 диагностированных случаев COVID-19, умерли более 8,5 тыс пациентов.

С сегодняшнего дня Евросоюз открывает границы для путешественников из 14 стран, которые подпадают под прописаны критерии безопасности. Украины среди них нет.

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