Канада продлила запрет на въезд до 31 июля
Об этом говорится в заявлении представителя Агентства пограничной службы Канады Ребекки Пурди, сообщает CBC .
Запрет не распространяется на постоянных резидентов Канады и дипломатов. Пересечение границы Канады также разрешен граждан США, но только при условии критической необходимости.
Исключения также составляют дипломаты, ближайшие родственники граждан страны, а также некоторые категории сезонных работников и иностранных студентов.
По последним данным, в Канаде 103344 диагностированных случаев COVID-19, умерли более 8,5 тыс пациентов.
С сегодняшнего дня Евросоюз открывает границы для путешественников из 14 стран, которые подпадают под прописаны критерии безопасности. Украины среди них нет.
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