В Польше подожгли хостел, где жили украинские заробитчане: здание сгорело полностью

7 июля, 2020, 14:04

В польском селе Погожице в Малопольском воеводстве подожгли хостел, где жили украинские заробитчане

Об этом пишет radiokrakow.pl .

Пожар начался в пятницу, 5 июля, а операция по ликвидации продолжалась до утра субботы. В хостеле около Хшанова находились 12 человек, часть из них - украинцы. Сообщается, что во время пожара никто не пострадал - всех быстро вывели из здания.

Здание хостела полностью сгорела, и жить в ней дальше невозможно. Огонь охватил весь первый этаж, а через материалы, используемые для утепления стен, пожар длился несколько часов. Чтобы попасть внутрь, пожарным пришлось разобрать металлические части конструкции.

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Местная полиция задержала двух поляков, жителей хостела, которые могли быть причастны к поджогу. После следственных действий 32-летнюю польку отпустили, а 42-летнему жителю Хшанова предъявлено обвинение в поджоге. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, прокурор ходатайствует об аресте на три месяца.

По данным консульского отдела посольства Украины в Польше, с 2014 года количество украинских трудовых мигрантов выросло в пять раз - с 300 тыс до 1,5 млн. С начала эпидемии из Польши выехали 143 тыс украинцев.