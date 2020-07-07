В парламент проходят 5 партий, "ЕС" догоняет "Слугу народа", - СОЦИС

7 июля, 2020, 16:48

С апреля прошлого года, когда состоялся второй тур президентских рейтингов, соотношение электоральной поддержки в паре Зеленский-Порошенко претерпело существенных изменений

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании СОЦИС, которое проводилось с 24 по 30 июня 2020 года.

Владимир Зеленский потерял 10%, зато Петр Порошенко на столько же нарастил поддержку. Если бы второй тур президентских выборов состоялся в следующее воскресенье, то за Владимира Зеленского отдали бы голоса 65,4%, за Петра Порошенко - 34,6%.

Если бы в следующее воскресенье состоялся первый тур президентских выборов, то в целом среди тех, кто определился и пойдет на выборы, Владимир Зеленский имеет поддержку 36,6%. Петр Порошенко - 20,9%, Юрий Бойко - 16,0%, Игорь Смешко - 6,9%, Юлия Тимошенко - 6,9%.

Партия "Слуга народа" через год после внеочередных парламентских выборов потеряла 16,5%. В июле 2019 года за партию Зеленского отдали голоса 43,16%, сейчас за нее готовы проголосовать 26,6%.

"Европейская Солидарность" нарастила поддержку более чем в 2,5 раза, или на 13,2%. Если в июле 2019 партия Порошенко получила 8,1%, то сейчас за нее готовы проголосовать 21,3% респондентов.

Более чем на 5% вырос рейтинг партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". В прошлом году за нее отдали голоса 13,05% избирателей, сейчас партию Бойко-Медведчука готовы поддержать 18,6% опрошенных.

7,3% поддерживают ВО "Батькивщина", 5% - "Сила и честь". Остальные политические силы не преодолевают 5% -й барьер.

Исследование проводилось методом телефонного опроса. Выборка репрезентирует взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на Востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Опрошено 2000 респондентов.