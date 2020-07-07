В Китае автобус упал в озеро: десятки погибших

7 июля, 2020, 15:53

В китайской провинции Гуйчжоу пассажирский автобус упал в озеро

В результате 21 человек погиб, еще 15 получили различные травмы, сообщает South China Morning Post.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в полдень, 7 июля, в городе Аньшунь. Вероятно автобус потерял управление, после чего выехал на встречную полосу и съехал в озеро.

Среди пассажиров автобуса были студенты, которые сдали вступительные экзамены в колледж Гоакао. Один из студентов скончался, еще четверо были госпитализированы.

При этом правоохранители продолжают устанавливать точное количество пассажиров, находившихся в автобусе в момент ДТП. К спасательной операции были привлечены около 100 спасателей, среди которых 17 дайверов.

Накануне в Польше произошло ДТП с участием двух автобусов, в которой пострадали украинцы.