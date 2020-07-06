В Польше произошло ДТП с участием нескольких автобусов: ранены два украинца

6 июля, 2020, 16:31

В Польше произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов и микроавтобуса, ранения получили 14 пассажиров

Об этом сообщил директор консульского департамента МИД Украины Сергей Погорельцев, передает РБК-Украина.

"Произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса. По предварительной информации консульства Украины в Гданьске, в результате ДТП 2 гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести", - сообщил Погорельцев.

По его словам, инцидент произошел 5 июля около 20:00 на автодороге между населенным пунктом Рогова и Дзвижина в Западнопоморском воеводстве.