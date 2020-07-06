В Польше произошло ДТП с участием нескольких автобусов: ранены два украинца
Об этом сообщил директор консульского департамента МИД Украины Сергей Погорельцев, передает РБК-Украина.
"Произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса. По предварительной информации консульства Украины в Гданьске, в результате ДТП 2 гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести", - сообщил Погорельцев.
По его словам, инцидент произошел 5 июля около 20:00 на автодороге между населенным пунктом Рогова и Дзвижина в Западнопоморском воеводстве.
По словам Погорельцева, одной украинке уже оказана первая медицинская помощь и она выписана из больницы.
"Вторая наша соотечественница находится в больнице городе Колобжег, угрозы ее жизни нет", - добавил он.
К оказанию помощи украинкам привлечено почетного консула Украины в городе Щецин. Дело находится на контроле КУ в Гданьске и ГКС.
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