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Espreso.tvОбществоВ Польше произошло ДТП с участием нескольких автобусов: ранены два украинца

В Польше произошло ДТП с участием нескольких автобусов: ранены два украинца


фото: miastokolobrzeg
В Польше произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов и микроавтобуса, ранения получили 14 пассажиров

Об этом сообщил директор консульского департамента МИД Украины Сергей Погорельцев, передает РБК-Украина.

"Произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса. По предварительной информации консульства Украины в Гданьске, в результате ДТП 2 гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести", - сообщил Погорельцев.

По его словам, инцидент произошел 5 июля около 20:00 на автодороге между населенным пунктом Рогова и Дзвижина в Западнопоморском воеводстве.

По словам Погорельцева, одной украинке уже оказана первая медицинская помощь и она выписана из больницы.

"Вторая наша соотечественница находится в больнице городе Колобжег, угрозы ее жизни нет", - добавил он.

К оказанию помощи украинкам привлечено почетного консула Украины в городе Щецин. Дело находится на контроле КУ в Гданьске и ГКС.

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