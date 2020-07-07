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Espreso.tvОбществоВ девяти областях нельзя ослаблять карантин, - МОЗ

В девяти областях нельзя ослаблять карантин, - МОЗ


фото: dialog.ua
По данным Министерства здравоохранения, к ослаблению карантинных мероприятий не готовы девять областей

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Не готовы к ослаблению Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

Ситуация ухудшилась в Одесской области - регион проводит недостаточное количество ПЦР-тестов.

  • По состоянию на 9:00 вторника, 7 июля, в Украине зафиксировано 49 607 случаев заражения коронавируса COVID-19, из них 1283 - летальные, 22193 человека выздоровели.
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