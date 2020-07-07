В Украине от коронавируса в течение суток умер 21 человек, зафиксировано 546 новых заражений

7 июля, 2020, 09:36

По состоянию на 9:00 вторника, 7 июля, в Украине зафиксировано 49 607 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 1283 - летальные, 22193 человека выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В течение дня 6 июля было зафиксировано 546 новых случаев коронавируса, 21 пациент умер.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

Винницкая область - 1979 случаев;

Волынская область - 2788 случаев;

Днепропетровская область - 1116 случаев;

Донецкая область - 686 случаев;

Житомирская область - 1469 случаев;

Закарпатская область - 3458 случаев;

Запорожская область - 598 случаев;

Ивано-Франковская область - 2744 случая;

Кировоградская область - 663 случая;

г. Киев - 5665 случаев;

Киевская область - 2809 случаев;

Львовская область - 6445 случаев;

Луганская область - 85 случаев;

Николаевская область - 461 случай;

Одесская область - 1919 случаев;

Полтавская область - 325 случаев;

Ровенская область - 4228 случаев;

Сумская область - 321 случай;

Тернопольская область - 2108 случаев;

Харьковская область - 2416 случаев;

Херсонская область - 196 случаев;

Хмельницкая область - 842 случая;

Черновицкая область - 5032 случая;

Черкасская область - 678 случаев;

Черниговская область - 576 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 июля 2020 в Центр поступило 871 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 96 186 сообщений о подозрении на COVID-19.

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