Утренние обыски в Крыму: оккупанты задержали 6 крымских татар, - правозащитница

7 июля, 2020, 09:07

В результате утренних обысков на полуострове силовики задержали 6 крымских татар

Об этом сообщила крымскотатарский правозащитница Лутфие Зудиева в комментарии РБК-Украина .

Задержанный Эмиль Зиядинов - активист, стример. Участвовал в пикетах в Москве против репрессий в Крыму. К нему было также составлен административный протокол за ведение видеосъемки в день обыска в домах крымских татар в марте 2019 года.

Также задержаны Исмет Ибрагимов. Алим Суфьяном - 30 лет, женат. Посещал суды по политически мотивированным делам.

Сейран Хайретдинов - женат, 3 детей. В своей местности был в числе организаторов праздничных мероприятий Къурбан и Ораза байрам. Активно посещал судебные процессы в отношении крымских татар.

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Александр Сизиков - российский мусульман, инвалид I группы, полностью потерял зрение в 2009 году. Дважды выходил на одиночные пикеты в поддержку политзаключенного Эдема Смаилова.

Вадим Бектемиров - женат, у него дочь. Активист, занимался передачами в СИЗО политзаключенным.

Адвокат Ислям Велиляев сообщил в комментарии "Крымской солидарности", что его не допустили в дом активиста Эмиля Зиядинова, где силовики проводили обыск.

"На мои требования допустить меня к моему подзащитному и присутствовать при обыске, сотрудники ФСБ взяли мою визитную карточку и сказали ждать. Право на защиту нарушено, меня не допустили к проведению обыска", - рассказал он.