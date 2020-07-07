В Крыму оккупанты с утра обыскивают крымских татар в нескольких районах

7 июля, 2020, 08:22

В аннексированном Крыму правоохранители проводят обыски в домах крымских татар

Об этом сообщает в Facebook "Крымская солидарность".

По состоянию на 7 утра известно о семи обысках.

Обыск проводится в доме Эмиля Зиядинова в поселке Октябрьское Красногвардейского района, в Исмета Ибрагимова в поселке Курильщики Симферопольского района, а также в Дилявера Меметова в Алуште.

Продолжаются обыски в домах крымских татар в Бахчисарайском районе - в селе Железнодорожное в Суфьянова Алима и в селе Белокаменка в Хайретдинова Сейрана и в селе Севьястьяновка в Сизикова Александра.

7 обыск проводят у Вадима Бектемирова в селе Каменка.