 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Крыму оккупанты с утра обыскивают крымских татар в нескольких районах

В Крыму оккупанты с утра обыскивают крымских татар в нескольких районах


фото: facebook.com/crimeansolidarity
В аннексированном Крыму правоохранители проводят обыски в домах крымских татар

Об этом сообщает в Facebook "Крымская солидарность".

По состоянию на 7 утра известно о семи обысках.

Обыск проводится в доме Эмиля Зиядинова в поселке Октябрьское Красногвардейского района, в Исмета Ибрагимова в поселке Курильщики Симферопольского района, а также в Дилявера Меметова в Алуште.

Продолжаются обыски в домах крымских татар в Бахчисарайском районе - в селе Железнодорожное в Суфьянова Алима и в селе Белокаменка в Хайретдинова Сейрана и в селе Севьястьяновка в Сизикова Александра.

7 обыск проводят у Вадима Бектемирова в селе Каменка.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 июля, 2020 вторник

6 июля, 2020 понедельник

больше новостей

7 июля, 2020 вторник

6 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать