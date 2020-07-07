Укрзализныця возобновила курсирование еще 12 пригородных поездов

7 июля, 2020, 19:31

АО "Укрзализныця" назначила курсирование еще 12 пригородных поездов, в целом по всей территории Украины уже вышли на маршруты 645 пригородных поездов

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Укрзализныця продолжает постепенно восстанавливать пассажирские железнодорожные перевозки. Так, назначено курсирование еще 12 пригородных поездов. В целом по всей территории Украины уже вышли на маршруты 645 пригородных поездов. Пять из восстановленных поездов объединят Киев с городами-сателлитами, что значительно разгрузит автодороги на подъездах к столице ", - говорится в сообщении.

В частности, это поездов:

- №7001 Борщаговка - Клавдиево (отправление в 08:16, прибытие в 09:01)

- №7006 Буча - Святошин (отправление в 7:18, прибытие в 07:43)

- №6670 Бородянка - Борщаговка (отправление в 07:55, прибытие в 9:11)

- №7010 Клавдиево - Борщаговка (отправление в 09:27, прибытие в 10:21)

- №6612 Клавдиево - Борщаговка (отправление в 08:40, прибытие в 9:34).

Также назначили поезда по направлениям:

- №6016 Фастов - Киев (отправление в 7:18, прибытие в 8:43)

- №6814 Киев-Волынский -Яготин (отправление в 15:58, прибытие в 18:22)

- №6823 Яготин - Киев-Волынский (отправление в 21:08, прибытие в 23:28)

- №6931 Нежин - Киев-Волынский (отправление в 5:08, прибытие в 7:38),

- №6932 Киев-Волынский - Нежин (отправление в 16:52, прибытие в 19:08)

- №6506 Плавные - Запорожье-2 (отправление в 5:59, прибытие в 7:09)

- №6004 Каменское-Пассажирское - Днепр-Главный (отправление в 5:38, прибытие в 06:30).

"Обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет осуществляться поездной бригадой. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины", - добавили в УЗ.

АО "Укрзализныця" продолжила маршрут поезда Киев - Лисичанск до станции Попасная Луганской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb