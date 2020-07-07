"Укрзализныця" продолжила маршрут поезда Киев-Лисичанск
7 июля, 2020, 17:08
"Укрзализныця" продолжила маршрут поезда Киев - Лисичанск до станции Попасная в Луганской области
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Маршрут поезда Киев - Лисичанск будет продлен до Попасной. "Укрзализныця" уже получила соответствующее согласование Министерства обороны Украины. Этот вопрос согласован, и мы внесли соответствующую корректировку в расписание движения поезда", - заявил и. о. главы правления УЗ Иван Юрик.
Первый поезд по маршруту выйдет 10 июля.
- Напомним, "Укрзализныця" назначила шесть региональных поездов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя