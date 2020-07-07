7 июля, 2020, 17:08

"Укрзализныця" продолжила маршрут поезда Киев - Лисичанск до станции Попасная в Луганской области

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Маршрут поезда Киев - Лисичанск будет продлен до Попасной. "Укрзализныця" уже получила соответствующее согласование Министерства обороны Украины. Этот вопрос согласован, и мы внесли соответствующую корректировку в расписание движения поезда", - заявил и. о. главы правления УЗ Иван Юрик.

Первый поезд по маршруту выйдет 10 июля.

Напомним, "Укрзализныця" назначила шесть региональных поездов.

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