Украина рассматривает вопрос введения миротворцев ОБСЕ на Донбасс, - Резников

7 июля, 2020, 10:33

Вице-премьер-министр Алексей Резников отмечает, что Украина изучает вопрос введения миротворцев на Донбасс, а также изучает вариант с миротворцами ОБСЕ, которая имеет на это право

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова", передает Интерфакс-Украина .

"Миротворцы - это один из возможных вариантов, мы его тоже обсуждаем. Более того, мы пошли дальше и изучаем пока беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни этого не делалось. Формально-юридически это возможно ", - сообщил Резников.

Резников отметил, что миротворцы, скорее всего, являются единственным возможным вариантом, на который, "та сторона готова была бы согласиться".

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен комментируя возможность миротворческой миссии на Донбассе, заявил, что пока концентрируются на существующих форматах переговоров.