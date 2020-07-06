"Скептически настроенные": посол Франции о развертывании миротворческой миссии ООН на Донбассе
6 июля, 2020, 08:35
Посол Франции в Украине Этьен де Понсен комментируя возможность миротворческой миссии на Донбассе, заявил, что пока концентрируются на существующих форматах переговоров
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .
"Мы концентрируемся на существующих форматах переговоров, вместо того, чтобы думать об альтернативах. Если мы посмотрим на историю миротворческих миссий различных видов, если мы посмотрим на Кипр, там миротворческая миссия не была слишком успешной, поэтому мы довольно скептически настроены", - заявил он .
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко в декабре заявил, что Украина может вернуться к идее размещения миротворцев ООН на временно оккупированных территориях Донбасса.
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