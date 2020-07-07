США запретили иностранным студентам находиться в стране, если их вузы переведены на обучение в онлайн

7 июля, 2020, 14:15

Власти США заявили, что не позволит иностранным студентам оставаться в стране, если с осени все их занятия будут переведены в онлайн-режим из-за пандемии коронавируса

Об этом говорится в сообщении Иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

Под ограничения попадут студенты с визами F-1 и M-1. Студентам, чьи университеты решат перейти на онлайн-обучение, не будут выдаваться визы, их также не пустят в страну.

Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись в другое учебное заведение, где обучение проходит режиме.

Исключение также будет сделано для студентов, хотя бы часть занятий которых проходит очно.

Учебным заведениям рекомендовали сообщить студентов в течение десяти дней о переходе на систему онлайн-обучения.

Напомним, в конце июня президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении выдачи рабочих виз до конца 2020 года.

Свое решение он обосновал необходимостью поддержать граждан США в условиях сокращения рабочих мест из-за кризиса и стремлением ограничить конкуренцию со стороны приезжих.