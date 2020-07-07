США запретили иностранным студентам находиться в стране, если их вузы переведены на обучение в онлайн
Об этом говорится в сообщении Иммиграционной и таможенной полиции (ICE).
Под ограничения попадут студенты с визами F-1 и M-1. Студентам, чьи университеты решат перейти на онлайн-обучение, не будут выдаваться визы, их также не пустят в страну.
Чтобы остаться в стране, студенты могут перевестись в другое учебное заведение, где обучение проходит режиме.
Исключение также будет сделано для студентов, хотя бы часть занятий которых проходит очно.
Учебным заведениям рекомендовали сообщить студентов в течение десяти дней о переходе на систему онлайн-обучения.
Напомним, в конце июня президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении выдачи рабочих виз до конца 2020 года.
Свое решение он обосновал необходимостью поддержать граждан США в условиях сокращения рабочих мест из-за кризиса и стремлением ограничить конкуренцию со стороны приезжих.
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