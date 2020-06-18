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Espreso.tvОбществоГосдеп США одобрил продажу Украине 16 катеров и морского вооружения на $600 млн

Госдеп США одобрил продажу Украине 16 катеров и морского вооружения на $600 млн


фото: reuters
Госдепартамент США одобрил продажу Украиной до 16 современных патрульных катеров Mark VI и необходимого для них оборудования на 600 миллионов долларов

Об этом сообщает Агентство по вопросам оборонного сотрудничества США.

Таким образом, Украина сможет купить 16 катеров; 32 орудия MSI Seahawk A2; 20 электрооптических инфракрасных радаров (FLIR) - 16 установленных и 4 запасных; 16 акустических систем дальнего действия (LRAD) 5 км; 16 идентификационных систем (IFF) 40 орудий МК44 (32 установленных и 8 запасных) коммуникационное оборудование; вспомогательное оборудование; запчасти и инструменты.

По словам Агентства, Украина будет использовать эти суда для лучшей защиты своих территориальных вод и защиты других морских интересов.

"Это будет поддерживать цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что США передают Украине оборудование, боеприпасы и комплексы Javelin на общую сумму более $ 60 млн.

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