Российскому "Норникелю" угрожает рекордный штраф за ущерб экологии Арктики

7 июля, 2020, 11:07

Российское правительство насчитало компании "Норильский никель" рекордный в России и один из крупнейших в мире штрафов за экологический ущерб - почти 150 млрд рублей (более двух миллиардов долларов) за разлив топлива под Норильском

В такую сумму последствия экологической катастрофы в Арктике оценил Росприроднадзор, сообщает Радио Свобода .

В "Норильском никеле" заявили, что пока не получили необходимых документов. Акции компании упали после этой новости на 5 процентов.

По мнению аналитиков, на финансовую стабильность "Норникеля" такая большая сумма штрафа не слишком повлияет. Чистая прибыль компании за 2019 составил 6 млрд долларов. Однако отразится на ее главных акционерах - компаниях "Интеррос" и "Русал". В последний уже заявили, что размер штрафа оказался "неожиданным".

29 мая в Норильске произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 "Норильск-Таймырской энергетической компании". Позже горючее попало в две реки - Далдикан и амбарные, а оттуда в озеро Пясино.

28 июня российская "Новая газета" обнаружила, что "Норникель" продолжает сливать промышленные отходы в озеро Пясино. С хвостохранилища Талнахськои обогатительной фабрики, принадлежащей "Норникелю", насосы перекачивали воду и сливали в тундру, она ручьями впадает в реку Хараелах, доходящею до озера Пясино. Вода загрязнена тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами, сообщало издание.

Экологи Greenpeace заявили, что авария в Норильске стала первой аварией такого масштаба в заполярной Арктике, говорят, - похожая авария такой величины произошла 30 лет назад у берегов Аляски.