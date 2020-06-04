Катастрофа федерального масштаба: в России в реки вылилось 20 тысяч тонн топлива, ликвидация последствий займет 14 дней
Авария в Норильске произошла 29 мая, однако только 3 июня президент России Владимир Путин поддержал введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщает российский Интерфакс.
Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Евгений Зиничев доложил, что его ведомство узнало о самом факте разлива дизельного топлива только через два дня после происшествия.
В Морской спасательной службе сообщили, что часть разлитого топлива попала в реки Далдикан и амбарные. Нефтепродуктами заполнены практически все их притоки. 1 июня специалисты приступили к очистке воды, ожидается, что ликвидация последствий аварии займет 14 дней.
По предварительным оценкам Росприроднадзора, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах превышены в десятки тысяч раз.
"Установлено, что максимальный объем нефти на боновых ограждений на сегодняшний момент составляет 20 сантиметров", - заявила глава ведомства Светлана Радионова.
По ее словам, в почву попало около 6 тыс тонн нефтепродуктов, в воду - около 15 тыс тонн.
❗ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА В Норильск! ⠀ ⚡29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" произошла разгерметизацией одного из резервуаров, из-за чего разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов! ⠀ ⚡Последствия аварии непредсказуемы, особенно в условиях северной природы. Это может поменять жизнь коренных народов, повлиять на здоровье людей. А как это повлияет на экологию и сколько погибнет животных и рыбы, страшно даже представить. ⠀ ⚡Концентрация загрязняющих веществ в воде в десятки тысяч раз превосходит норму. ⠀ # elysium_экология
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