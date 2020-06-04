Катастрофа федерального масштаба: в России в реки вылилось 20 тысяч тонн топлива, ликвидация последствий займет 14 дней

4 июня, 2020, 12:44

В российском Норильске (Красноярский край) в результате разгерметизации резервуара с дизельным топливом на ТЭЦ-3 разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов

Авария в Норильске произошла 29 мая, однако только 3 июня президент России Владимир Путин поддержал введение режима чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщает российский Интерфакс.

Министр по чрезвычайным ситуациям РФ Евгений Зиничев доложил, что его ведомство узнало о самом факте разлива дизельного топлива только через два дня после происшествия.

В Морской спасательной службе сообщили, что часть разлитого топлива попала в реки Далдикан и амбарные. Нефтепродуктами заполнены практически все их притоки. 1 июня специалисты приступили к очистке воды, ожидается, что ликвидация последствий аварии займет 14 дней.

По предварительным оценкам Росприроднадзора, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах превышены в десятки тысяч раз.

"Установлено, что максимальный объем нефти на боновых ограждений на сегодняшний момент составляет 20 сантиметров", - заявила глава ведомства Светлана Радионова.

По ее словам, в почву попало около 6 тыс тонн нефтепродуктов, в воду - около 15 тыс тонн.