Россияне перебросили на оккупированный Донбасс 20 грузовиков боеприпасов, - разведка

7 июля, 2020, 16:14

Главное управление разведки зафиксировало перемещение по России на оккупированные территории ОРДЛО "гумконвоя" с боеприпасами и военной техникой

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк в ежедневной сводке.

По информации Главного управления разведки (ГУР), Россия продолжает поддерживать оккупационные войска на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Речь идет о поставках вооружения, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества.

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В частности, с 15 июня э.г. в соединения и части первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов ВС РФ доставлены около 4,5 тыс. горючего и более 20 грузовых автомобилей боеприпасов и имущества военного назначения.

Кроме того, отдельными колоннами была перемещена бронированная техника, восстановленная на ремонтных заводах российского военно-промышленного комплекса.

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