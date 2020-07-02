Укрзализныця с 3 июля назначила еще шесть региональных рейсов

2 июля, 2020, 17:56

Укрзализныця назначила 6 региональных поездов, которые будут направляться из Киева в Жмеринку, Фастов, Шостку, Конотоп, Неданчичив и Славутич

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

"Укрзализныця назначила рейсы еще шести региональным поездам. Они будут следовать из Киева в Жмеринку, Фастов, Шостку, Конотоп, Неданчичив и Славутич с 3 июля и будут курсировать в предвыходные и выходные дни", - говорится в сообщении.

Так, Укрзализныця назначила рейсы поездам №867/868 Киев - Жмеринка - Киев, №884/883 Фастов - Зерновое - Киев-Волынский, №896/895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский, №888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов, №880-879/882-881 Киев-Волынский - Славутич - Фастов, № 866/865-864/863 Киев-Волынский - Неданчичи - Киев-Волынский.

Отмечается, что с подробным расписанием движения региональных поездов можно ознакомиться на сайте Укрзализныци.

В компании также призвали пассажиров строго соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину.

В частности, действуют ограничения по количеству пассажиров в пределах 50% количества мест для сидения. Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет осуществляться поездной бригадой. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины.

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