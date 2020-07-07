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Espreso.tvОбщество"РФ не имеет права преследовать украинцев на украинской земле": США отреагировали на обыски и задержания крымских татар

"РФ не имеет права преследовать украинцев на украинской земле": США отреагировали на обыски и задержания крымских татар


фото: rfe
США отмечают, что Россия не имеет права преследовать и задерживать украинцев на украинской земле

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями об обысках и задержании крымских татар сегодня утром. Россия не имеет права преследовать и задерживать украинев на украинской земле. Россия должна освободить всех украинских политических заключенных", - говорится в сообщении.

  • В результате утренних обысков на полуострове силовики задержали 6 крымских татар.

Мы глубоко обеспокоены сообщениями об обысках и задержании крымских татар сегодня утром. Россия не имеет права преследовать и задерживать украинцев на украинской земле. Россия должна освободить всех украинских политических заключенных. # КримЦеУкраина

- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 7, 2020

 

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