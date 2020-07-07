"РФ не имеет права преследовать украинцев на украинской земле": США отреагировали на обыски и задержания крымских татар
7 июля, 2020, 12:38
США отмечают, что Россия не имеет права преследовать и задерживать украинцев на украинской земле
Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter.
"Мы глубоко обеспокоены сообщениями об обысках и задержании крымских татар сегодня утром. Россия не имеет права преследовать и задерживать украинев на украинской земле. Россия должна освободить всех украинских политических заключенных", - говорится в сообщении.
- В результате утренних обысков на полуострове силовики задержали 6 крымских татар.
Мы глубоко обеспокоены сообщениями об обысках и задержании крымских татар сегодня утром. Россия не имеет права преследовать и задерживать украинцев на украинской земле. Россия должна освободить всех украинских политических заключенных. # КримЦеУкраина- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 7, 2020
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