 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Нормандская четверка" может собраться в августе, - Резников

"Нормандская четверка" может собраться в августе, - Резников


фото: 24tv
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что новая встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции может состояться в августе

Об этом Резников заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. При условии, что мы действительно движемся навстречу", - сказал Резников.

Министр напомнил, что новая встреча лидеров стран "нормандской четверки" должно произойти после выполнения договоренностей предыдущей встречи, состоявшейся в Париже в декабре 2019 года.

В то же время Резников предположил, что Россия может специально затягивать или ускорять процесс, если ей это будет выгодно.

Министр также заявил, что "ключи" решения конфликта есть в Киеве, Кремле, Берлине, Париже, а также в США.

"В Вашингтоне есть пятый ключ - вопрос, захотят им воспользоваться", - добавил Резников.

  • Ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил , что следующая встреча в "нормандском формате" возможна только после выполнения парижских договоренностей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 июля, 2020 вторник

больше новостей

7 июля, 2020 вторник

6 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать