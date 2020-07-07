"Нормандская четверка" может собраться в августе, - Резников

7 июля, 2020, 09:27

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что новая встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции может состояться в августе

Об этом Резников заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. При условии, что мы действительно движемся навстречу", - сказал Резников.

Министр напомнил, что новая встреча лидеров стран "нормандской четверки" должно произойти после выполнения договоренностей предыдущей встречи, состоявшейся в Париже в декабре 2019 года.

В то же время Резников предположил, что Россия может специально затягивать или ускорять процесс, если ей это будет выгодно.

Министр также заявил, что "ключи" решения конфликта есть в Киеве, Кремле, Берлине, Париже, а также в США.

"В Вашингтоне есть пятый ключ - вопрос, захотят им воспользоваться", - добавил Резников.

Ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил , что следующая встреча в "нормандском формате" возможна только после выполнения парижских договоренностей.

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