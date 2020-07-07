"Нормандская четверка" может собраться в августе, - Резников
Об этом Резников заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
"Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. При условии, что мы действительно движемся навстречу", - сказал Резников.
Министр напомнил, что новая встреча лидеров стран "нормандской четверки" должно произойти после выполнения договоренностей предыдущей встречи, состоявшейся в Париже в декабре 2019 года.
В то же время Резников предположил, что Россия может специально затягивать или ускорять процесс, если ей это будет выгодно.
Министр также заявил, что "ключи" решения конфликта есть в Киеве, Кремле, Берлине, Париже, а также в США.
"В Вашингтоне есть пятый ключ - вопрос, захотят им воспользоваться", - добавил Резников.
- Ранее посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил , что следующая встреча в "нормандском формате" возможна только после выполнения парижских договоренностей.
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