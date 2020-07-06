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Espreso.tvОбществоСледующая встреча в "нормандском формате" возможна только после выполнения парижских договоренностей, - посол Франции

Следующая встреча в "нормандском формате" возможна только после выполнения парижских договоренностей, - посол Франции


фото: rbc.ua
Предпосылкой проведения саммита "нормандской четверки" в Берлине является выполнение в полном объеме договоренностей, достигнутых лидерами Украины, Франции, Германии и России в Париже 9 декабря 2019 года

Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью изданию "РБК-Украина" .

"Когда все (парижские - ред.) договоренности будут выполнены, тогда состоится саммит (в Берлине. - ред.), а дальше - следующие шаги. Саммит только ради саммита - это пустая трата времени", - сказал дипломат.

На вопрос, может ли берлинский саммит произойти в течение ближайших месяцев, посол ответил утвердительно, отметив при этом, что "мы хотим оставаться оптимистами".

"Никаких других возможностей, кроме минского и нормандского формата, я сейчас не вижу", - сказал он.

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