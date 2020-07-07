"Кремлевский проект": Верховный суд не удовлетворил жалобу Шария

7 июля, 2020, 21:00

Верховный суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу блогера Анатолия Шария, в которой он просил признать недостоверной информацию, которая прозвучала в эфире телеканала "Эспрессо"

Соответствующее постановление судья Верховного суда Дмитрий Луспенык принял 17 апреля 2019 года.

Шария, в частности, назвали "кремлевским проектом".

В эфире "Эспрессо" прозвучало, в частности, следующее: "Люди, которые искренне уверены, что Украина сейчас ведет освободительную борьбу на Востоке, они даже не представляют себе, что есть определенная часть людей, которые являются коллаборационистами в собственной стране и считают, что во всем виноваты Майдан и власть. Я вам приведу прекрасный пример. Вот есть популярный среди этого типа людей медиаблогер ОСОБА_6, некий кремлевский проект, с огромным количеством подписчиков ... ".

Эти слова возмутили Шария, и он начал судиться.

Суд кассационную жалобу оставил без удовлетворения, а решение Соломенского районного суда Киева от 5 апреля 2018 года и постановление Киевского апелляционного суда от 14 ноября 2018 - без изменений.

"Истец не лишен возможности реализовать право на ответ, изложить собственный взгляд на дискуссионные проблемы с целью обоснования собственной позиции и доведения перед аудиторией ошибочности высказанных ответчиком суждений, предоставив им свою оценку. С учетом вышеприведенного, суды пришли к правильному выводу о недоказанности оснований для вмешательства в право ответчика на распространение собственных суждений ", - говорится в решении суда.

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