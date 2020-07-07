Шарий владеет виллой в Испании - "Слидство.Инфо"

Об этом говорится в расследовании "Слидство.Инфо ", которое получило данные с испанского имущественного реестра.

Вилла площадью 230 квадратных метров расположена на берегу моря в городке Рода-де-Бара в Каталонии. Шарий стал ее владельцем в августе 2019.

Непонятно, как Шарий стал владельцем виллы - купил или получил в каких-то других условиях.

Журналисты отмечают, что в описании недвижимости и земельного участка, которыми владеет Шарий, говорится, что дом состоит из основного жилого этажа на 161 кв.м и подвального помещения на 69 кв. м. Вокруг дома есть сад площадью 5,2 сотки. Также в документе указано, что сразу за земельным участком - пляж.

При этом, СМИ указывают, что с испанского документа непонятно, как Шарий стал владельцем виллы, также не указана цена объекта. Блогер не прокомментировал журналистам происхождение испанской недвижимости.

Местные сайты недвижимости предлагают похожие по размеру и расположению дома в Рода-де-Баре по цене в несколько сотен тысяч евро. Но журналисты не нашли в открытой продаже домов на первой линии. Ближайшая из найденных до моря вилла (в объявлении указано, что до моря от нее 70 метров) - впрочем, с большими домом и садом - стоит € 950 тыс. Еще один дом подобного размера с похожим на вид бассейном, однако немного больше садом и подальше от моря, продают за € 1 млн.

В официальных источниках информации о состоянии супругов нет. Из общедоступных ресурсов известно, что пара занимается только блогерством и дистанционной политической деятельностью.

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