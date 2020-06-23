В Бразилии суд обязал президента носить маску в общественных местах

23 июня, 2020, 20:06

Суд обязал президента Бразилии Жаира Болсонару носить защитную маску в общественных местах

Об этом сообщает CNN .

В Бразилии суд обязал президента Жаира Болсонару, который неоднократно критиковал карантин, носить защитную маску в общественных местах.

Соответствующее решение распространяется на всех государственных служащих в федеральном округе, где расположена столица Бразилии.

В решении суда говорится, что за невыполнение этого требования предусмотрен штраф в размере до 2000 реалов (около $386).

Власть федерального округа с 30 апреля ввела обязательный масочный режим в общественных местах с тем, чтобы замедлить темпы распространения коронавируса. Президент Болсонару проигнорировал распоряжение правительства и несколько раз был замечен на митингах без защитной маски.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb