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Espreso.tvМирВ Бразилии суд обязал президента носить маску в общественных местах

В Бразилии суд обязал президента носить маску в общественных местах


фото: prm.ua
Суд обязал президента Бразилии Жаира Болсонару носить защитную маску в общественных местах

Об этом сообщает CNN .

В Бразилии суд обязал президента Жаира Болсонару, который неоднократно критиковал карантин, носить защитную маску в общественных местах.

Соответствующее решение распространяется на всех государственных служащих в федеральном округе, где расположена столица Бразилии.

В решении суда говорится, что за невыполнение этого требования предусмотрен штраф в размере до 2000 реалов (около $386).

Власть федерального округа с 30 апреля ввела обязательный масочный режим в общественных местах с тем, чтобы замедлить темпы распространения коронавируса. Президент Болсонару проигнорировал распоряжение правительства и несколько раз был замечен на митингах без защитной маски.

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