Черногория второй в Европе объявила о завершении эпидемии коронавируса

3 июня, 2020, 17:12

Черногория во вторник, 2 июня, объявила об окончании эпидемии коронавируса

Об этом сообщает Радио Свобода.

Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Черногории Мина Брайович приветствовала успех страны в борьбе с коронавируса.

Еще до объявления решения в Институте объясняли, что формальная отмена состояния эпидемии не означает исчезновения угрозы и отмены мер безопасности.

"Первая волна формально закончилась, но мероприятия и приказы министерства, а также рекомендации Института, как и раньше, остаются в силе. Ситуация была динамичной, эпидемиологическая ситуация менялась день ото дня, поэтому я предполагаю, что определенные обязательные меры будут пересмотрены и скорректированы с учетом ситуации на местах", - отметил помощник директора Института общественного здоровья Сенад Бегич

За все время эпидемии в Черногории подтвердили 324 заражений коронавируса, из них 215 - выздоровели, 9 - умерли. Население страны - несколько более 630 тысяч. "Раньше Черногория обновила список стран, из которых позволяет въезд и пребывание в стране с 1 июня, однако Украина в список не попала.

Напомним, ранее Словения первой в Европе объявила о завершении эпидемии, но в стране все еще остаются больные с подтвержденной инфекцией.