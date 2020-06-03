Черногория второй в Европе объявила о завершении эпидемии коронавируса
Об этом сообщает Радио Свобода.
Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Черногории Мина Брайович приветствовала успех страны в борьбе с коронавируса.
Еще до объявления решения в Институте объясняли, что формальная отмена состояния эпидемии не означает исчезновения угрозы и отмены мер безопасности.
"Первая волна формально закончилась, но мероприятия и приказы министерства, а также рекомендации Института, как и раньше, остаются в силе. Ситуация была динамичной, эпидемиологическая ситуация менялась день ото дня, поэтому я предполагаю, что определенные обязательные меры будут пересмотрены и скорректированы с учетом ситуации на местах", - отметил помощник директора Института общественного здоровья Сенад Бегич
За все время эпидемии в Черногории подтвердили 324 заражений коронавируса, из них 215 - выздоровели, 9 - умерли. Население страны - несколько более 630 тысяч. "Раньше Черногория обновила список стран, из которых позволяет въезд и пребывание в стране с 1 июня, однако Украина в список не попала.
Напомним, ранее Словения первой в Европе объявила о завершении эпидемии, но в стране все еще остаются больные с подтвержденной инфекцией.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine