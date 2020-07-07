МЮ предложит новый контракт скандальному футболисту
7 июля, 2020, 20:23
Английский "Манчестер Юнайтед" собирается подписать новый контракт с полузащитником Полем Погба
Об этом сообщает Manchester Evening News .
По информации источника, МЮ предлагает хавбеку контракт с зарплатой в 17 млн евро в год. Столько же получает вратарь Давид Де Хеа.
В нынешнем сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" всего 13 матчей, в которых отдал 4 ассиста. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за травмы лодыжки.
В декабре 27-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.
- 13 мая стало известно, что "Манчестер Юнайтед" готов обменять Поля Погба на кого-то из трех футболистов "Ювентуса".
- 4 февраля сообщалось, что многие футболисты английского "Манчестер Юнайтед" считают, что клубу нужно избавиться от французского полузащитника Поля Погба .
- В декабре 2019-го игрок "Манчестер Юнайтед" Погба получил травму на свадьбе своего брата.
- В сентябре звездный Погба приобрел ротвейлера, чтобы защитить себя от агрессивных фанатов .
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