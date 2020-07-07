МЮ предложит новый контракт скандальному футболисту

7 июля, 2020, 20:23

Английский "Манчестер Юнайтед" собирается подписать новый контракт с полузащитником Полем Погба

Об этом сообщает Manchester Evening News .

По информации источника, МЮ предлагает хавбеку контракт с зарплатой в 17 млн евро в год. Столько же получает вратарь Давид Де Хеа.

В нынешнем сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" всего 13 матчей, в которых отдал 4 ассиста. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за травмы лодыжки.

В декабре 27-летний полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив, после того как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.