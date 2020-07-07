Международная компания Flixbus запустила внутренние автобусные рейсы Украиной

7 июля, 2020, 13:44

Автобусный оператор FlixBus открыл продажу на автобусные линии между украинскими городами

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По информации издания, с 8 июля запускаются направления Киев - Одесса - Затока Киев - Житомир - Ровно - Львов, Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ровно - Львов - Ужгород.

Отмечается, что пассажиры смогут забронировать билеты на сайте FlixBus, в мобильном приложении и оффлайн-кассах продажи билетов.

Издание сообщает, что новые линии запущены совместно с автобусным партнером FlixBus - компанией Euroclub. При этом автобусы сохранили оригинальное брендирование Euroclub и имеют зеленые наклейки "In copperation with FlixBus", по которым их можно будет идентифицировать на автобусных остановках.

На маршрутах будут работать автобусы Mercedes, Man i Neoplan. Они оборудованы кондиционерами, розетками, в салонах есть Wi-Fi и туалеты.

По словам директора FlixBus в Украине и Польше Михала Лемана, в Украине компания начинает с популярных направлений: Киев-Львов, Киев-Ужгород и Киев-Затока через Одессу.

"На внутренних линиях мы придерживаемся тех же стандартов дезинфекции и гигиены, и на международных, чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности, отправляясь с нами в путешествие этим летом", - подчеркнул он.

В частности отмечается, что линия Киев-Одесса-Затока отправляться три раза в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье из Киева в 22:50 с прибытием в 6:00 в Одессу и 7:50 в залив. В обратном направлении автобус отправляется в субботу, воскресенье и понедельник в 19:00 с Залива, в 20:50 делает остановку в Одессе, в 4:10 прибывает в Киев.

Линия Киев-Львов будет курсировать ежедневно с отправлением в 7:50 из Киева и прибытием в 15:00 во Львов. Назад автобус выезжает в 10:00 из Львова и прибывает в 17:00 в Киев. Остановки также будут в Житомире и Ровно.

Маршрут Киев - Ужгород будет работать на запущенной ранее линии Киев - Вена, которая курсирует два раза в неделю: в среду и субботу автобус отправляется из Киева в 7:50 и прибывает в Ужгород в 21:25 с остановками в Житомире, Новоград-Волынском, Ровно и Львове. Назад автобус выезжает в понедельник и пятницу в 4 утра из Ужгорода и прибывает в 15:55 в Киев.

Как сообщалось, с 25 июня FlixBus возобновил работу в Украине на отдельных международных маршрутах.

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