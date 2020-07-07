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Espreso.tvЭкономикаМеждународная компания Flixbus запустила внутренние автобусные рейсы Украиной

Международная компания Flixbus запустила внутренние автобусные рейсы Украиной

Автобусный оператор FlixBus открыл продажу на автобусные линии между украинскими городами

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

По информации издания, с 8 июля запускаются направления Киев - Одесса - Затока Киев - Житомир - Ровно - Львов, Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ровно - Львов - Ужгород.

Отмечается, что пассажиры смогут забронировать билеты на сайте FlixBus, в мобильном приложении и оффлайн-кассах продажи билетов.

Издание сообщает, что новые линии запущены совместно с автобусным партнером FlixBus - компанией Euroclub. При этом автобусы сохранили оригинальное брендирование Euroclub и имеют зеленые наклейки "In copperation with FlixBus", по которым их можно будет идентифицировать на автобусных остановках.

На маршрутах будут работать автобусы Mercedes, Man i Neoplan. Они оборудованы кондиционерами, розетками, в салонах есть Wi-Fi и туалеты.

По словам директора FlixBus в Украине и Польше Михала Лемана, в Украине компания начинает с популярных направлений: Киев-Львов, Киев-Ужгород и Киев-Затока через Одессу.

"На внутренних линиях мы придерживаемся тех же стандартов дезинфекции и гигиены, и на международных, чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности, отправляясь с нами в путешествие этим летом", - подчеркнул он.

В частности отмечается, что линия Киев-Одесса-Затока отправляться три раза в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье из Киева в 22:50 с прибытием в 6:00 в Одессу и 7:50 в залив. В обратном направлении автобус отправляется в субботу, воскресенье и понедельник в 19:00 с Залива, в 20:50 делает остановку в Одессе, в 4:10 прибывает в Киев.

Линия Киев-Львов будет курсировать ежедневно с отправлением в 7:50 из Киева и прибытием в 15:00 во Львов. Назад автобус выезжает в 10:00 из Львова и прибывает в 17:00 в Киев. Остановки также будут в Житомире и Ровно.

Маршрут Киев - Ужгород будет работать на запущенной ранее линии Киев - Вена, которая курсирует два раза в неделю: в среду и субботу автобус отправляется из Киева в 7:50 и прибывает в Ужгород в 21:25 с остановками в Житомире, Новоград-Волынском, Ровно и Львове. Назад автобус выезжает в понедельник и пятницу в 4 утра из Ужгорода и прибывает в 15:55 в Киев.

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