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Espreso.tvЭкономикаFlixbus возобновит работу в Украине на отдельных международных маршрутах

Flixbus возобновит работу в Украине на отдельных международных маршрутах

На рынке уже есть билеты на рейсы из Киева через Житомир, Ривне, Львов, Ужгород в Краков, Будапешт, Вену и еще более десяти немецких городов

Об этом сообщает "Экономическая правда" .

"С 25 июня FlixBus возобновляет работу в Украине на отдельных международных маршрутах - уже в продаже билеты на рейсы из Киева через Житомир, Ривне, Львов, Ужгород в Краков, Будапешт, Вену и еще более десяти немецких городов", - цитирует издание сообщение пресс-службы.

Отмечается, что с 3 июля автобусы FlixBus поедут из Одессы через Винницу, Хмельницкий и Тернополь в чешский Плзень через Прагу.

По словам директора FlixBus в Украине и Польше Михала Лемана, пока что компания возобновила часть линий из Украины, но планирует восстановить их все.

"Закрытие границ стало вызовом для всей индустрии международных перевозок, но даже с учетом жестких ограничений на границах со странами Евросоюза, которые существуют сейчас, мы видим спрос на поездки в страны Европы. В первую очередь это Польша, Германия и Чехия", - цитирует издание слова Лемана.

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