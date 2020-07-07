Киевсовет требует от Зеленского прекратить политические преследования Порошенко и общественных активистов

7 июля, 2020, 15:01

7 июля на внеочередной сессии Киевского горсовета депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием прекратить политические преследования

За соответствующее заявление проголосовали 68 из 120 депутатов горсовета, передает Еспресо.TV.

На внеочередном заседании Киевский городской совет обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием прекратить преследование и репрессивные меры в отношении пятого президента Петра Порошенко, общественных лидеров, волонтеров, военнослужащих, активистов Евромайдана.

"Депутаты Киевсовета глубоко обеспокоены и возмущены тем конвейером по уголовным производствам, которыми новая власть который год подряд пытается дискредитировать своих политических оппонентов. За соответствующий проект решения проголосовали 68 депутатов Киевсовета", - говорится в сообщении.

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В тексте обращения отмечается, что "политические преследования, расправы над общественными и оппозиционными лидерами, активистами Евромайдана, репрессивные действия силовых структур, руководство которых ассоциируется с прежним режимом Виктора Януковича, тотальное доминирование в информационном пространстве пророссийского нарратива - это свидетельство того, что Украина в очередной раз оказалась перед большими политическими потрясениями ".

Представляя проект обращения, депутат Киевсовета от "Солидарности" Вадим Сторожук отметил: "Киевсовет не будет молчать, когда в стране начались политические репрессии. Мы категорически осуждаем попытки выборочного правосудия, которое осуществляются в отношении пятого Президента Украины Петра Порошенко".

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